Российская армия нанесла массированный удар по морским коммуникациям противника. Вечером 3 августа были уничтожены четыре судна, задействованные в снабжении украинской группировки.

В порту Николаев поражён один сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. Ещё одно судно аналогичного типа было атаковано в порту Южный прямо в момент разгрузки военных грузов.

На переходе морем южнее Одессы российские силы перехватили ещё два сухогруза. Они перевозили вооружение и военное имущество непосредственно в украинские порты для дальнейшей переброски к линии фронта.

Удары наносились силами беспилотных летательных аппаратов. Операция стала частью системной работы по пресечению каналов снабжения ВСУ техникой и боеприпасами из стран Запада через черноморскую акваторию.

Потопление четырёх судов за одну ночь создаёт критический дефицит транспортных мощностей у Киева. Противнику придется либо искать обходные маршруты, рискуя перегружать оставшиеся порты, либо снижать темпы ротации войск. Разрушение логистической цепочки вынуждает украинское командование пересматривать графики поставок. Это напрямую сказывается на боеспособности передовых частей, ожидающих прибытия техники.

Ранее сообщалось, что вечером 3 августа высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками был атакован объект в Одесской области. В результате атаки в порту Черноморск поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и местный терминал. По данным оборонного ведомства, противник использовал эти площадки для ремонта военной автомобильной техники.