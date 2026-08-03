Вооружённые силы России продолжили нанесение ударов по объектам противника. В течение дня целями стали морские суда и логистические узлы, задействованные в интересах ВСУ.

Два судна находились непосредственно у причалов города Николаев во время разгрузки боеприпасов. Ещё два корабля перевозили аналогичный военный инвентарь через акваторию Чёрного моря. Для выполнения задачи российские военные применили ударные беспилотники.

По данным оборонного ведомства, все цели перевозили грузы военного назначения. Удары наносились высокоточным оружием для уничтожения транспортной инфраструктуры киевского режима. Операция стала ответом на предыдущие действия противоположной стороны.

Ранее ВКС России нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, целями стали объекты 52-й отдельной мотопехотной бригады в Прудянке и 33-й отдельной механизированной бригады в Сеньково. Российская авиация также атаковала пункт временного размещения 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородке в ДНР. Военные применили авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250, а также управляемую ракету ЛМУР Х-39. Минобороны России сообщило о поражении всех намеченных целей.