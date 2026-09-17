На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в Киеве звучат взрывы

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

По данным украинских СМИ, взрывы звучат в Киеве и Одессе. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Ранее Life.ru сообщал, что российские дроны навестили склад с реквизитом «Квартала 95». Вместе со зданием были уничтожены вещи, которые использовались в концертах, телешоу, фильмах и сериалах на протяжении 20 лет.