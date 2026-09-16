Шутки кончились: Российские дроны навестили склад с реквизитом «Квартала 95»

Склад с декорациями, костюмами и другим реквизитом студии «Квартал 95» уничтожен после атаки беспилотников, заявили представители компании. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В «Квартале 95» утверждают, что вместе со зданием потеряны вещи, которые использовались в концертах, телешоу, фильмах и сериалах на протяжении 20 лет. Несмотря на потерю реквизита, отменять выступления компания не собирается. На 17 октября запланирована съёмка нового благотворительного концерта.

За годы работы юмористические номера «Квартала 95» неоднократно становились поводом для скандалов. В начале 2024 года глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала издевательством сценку о русскоязычной переселенке из Скадовска, которая пыталась говорить по-украински.

Ещё один резонансный эпизод произошёл в 2024 году. Вдова погибшего военнослужащего ВСУ Юрия Назаренко возмутилась использованием видео с её мужем в юмористическом номере «Квартала 95», заявив, что разрешения на публикацию кадров не давала. После критики студия принесла ей извинения и удалила ролик.

До этого претензии к юмористам предъявляла Украинская православная церковь. В 2022 году представители УПЦ обратились в полицию из-за ролика «Квартала 95», который сочли богохульным и разжигающим межрелигиозную вражду.