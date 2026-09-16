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Опубликовано 16 сентября, 15:33

Шутки кончились: Российские дроны навестили склад с реквизитом «Квартала 95»

«Квартал 95» сообщил об уничтожении склада с реквизитом после атаки дронов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Склад с декорациями, костюмами и другим реквизитом студии «Квартал 95» уничтожен после атаки беспилотников, заявили представители компании. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В «Квартале 95» утверждают, что вместе со зданием потеряны вещи, которые использовались в концертах, телешоу, фильмах и сериалах на протяжении 20 лет. Несмотря на потерю реквизита, отменять выступления компания не собирается. На 17 октября запланирована съёмка нового благотворительного концерта.

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За годы работы юмористические номера «Квартала 95» неоднократно становились поводом для скандалов. В начале 2024 года глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала издевательством сценку о русскоязычной переселенке из Скадовска, которая пыталась говорить по-украински.

Ещё один резонансный эпизод произошёл в 2024 году. Вдова погибшего военнослужащего ВСУ Юрия Назаренко возмутилась использованием видео с её мужем в юмористическом номере «Квартала 95», заявив, что разрешения на публикацию кадров не давала. После критики студия принесла ей извинения и удалила ролик.

До этого претензии к юмористам предъявляла Украинская православная церковь. В 2022 году представители УПЦ обратились в полицию из-за ролика «Квартала 95», который сочли богохульным и разжигающим межрелигиозную вражду.

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Юрий Лысенко
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