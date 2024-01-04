Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сочла издевательством над русскоязычными жителями номер студии "Квартал-95" о переселенцах из Херсонской области.

В новогоднем номере основанной Владимиром Зеленским студии была продемонстрирована ситуация, в которой девушка из Скадовска на Херсонщине переехала жить в Закарпатье. Там она попыталась говорить на украинском языке, хотя сама является носителем русского, как и большинство жителей Центральной и Восточной Украины.

"В этой истории важен контраст. В России права и свободы каждого народа находятся на особом уважении, а развитие языков строго соблюдается, в то время как в Украине горе-юмористы позволяют себе шутки в отношении жестоко убитых киевским режимом детей Донбасса, шутки над переселенцами, над русским языком", — подчеркнула глава украинской общины Крыма в беседе с РИА "Новости".

Гридчина считает, что этот номер является унизительным. Жители Херсонской области и других новых регионов России, которые переехали на Украину, имеют возможность вернуться на свою родину и жить в стране, где они могут использовать русский, украинский и другие языки.