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Специальная военная операция

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Опубликовано 16 сентября, 10:39

В Киеве не могут справиться с пожаром на военных складах после удара ВС РФ

Обложка © Telegram / Политика страны

Обложка © Telegram / Политика страны

В Киеве продолжают тушить пожар, который охватил складские помещения в Святошинском районе после прилёта российких беспилотников. Ангары использовались для нужд ВСУ. Кадрами делится украинское издание «Страна.ua».

Пожар в Киеве. Видео © Telegram / Политика страны

Возгорание началось рано утром 16 сентября. Поднимавшийся в небо чёрный дым был заметен из разных точек Киева. Украинские васти не стали давать официальный комментарий о содержимом складов.

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Как сообщалось утром, в нескольких частях Киева прогремели мощные взрывы, после которых появились сообщения о пожарах. Под ударом оказались складские помещения в Святошинском районе, а последствия атаки были заметны в разных уголках столицы Украины и области.

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Татьяна Миссуми
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