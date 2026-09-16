В Киеве не могут справиться с пожаром на военных складах после удара ВС РФ
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В Киеве продолжают тушить пожар, который охватил складские помещения в Святошинском районе после прилёта российких беспилотников. Ангары использовались для нужд ВСУ. Кадрами делится украинское издание «Страна.ua».
Пожар в Киеве. Видео © Telegram / Политика страны
Возгорание началось рано утром 16 сентября. Поднимавшийся в небо чёрный дым был заметен из разных точек Киева. Украинские васти не стали давать официальный комментарий о содержимом складов.
Как сообщалось утром, в нескольких частях Киева прогремели мощные взрывы, после которых появились сообщения о пожарах. Под ударом оказались складские помещения в Святошинском районе, а последствия атаки были заметны в разных уголках столицы Украины и области.
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