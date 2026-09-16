Спецавтомобили не доедут до ВСУ из Киева — важное предприятие превратилось ночью в руины

Российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам украинской военной промышленности и инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. Спецавтомобили не доедут до ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, одним из поражённых объектов стало «Киевское автотранспортное предприятие» в столице Украины. В Минобороны заявили, что предприятие занималось производством специализированных автомобилей для украинских вооружённых формирований.

Кроме того, в Одесской области в порту Черноморск был поражён сухогруз, который доставлял груз военного назначения. В Минобороны уточнили, что удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, портовой инфраструктуре и морским судам, использовавшимся в интересах ВСУ.