Спецавтомобили не доедут до ВСУ из Киева — важное предприятие превратилось ночью в руины
ВС РФ поразили «Киевское автопредприятие», выпускавшее спецтехнику для ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам украинской военной промышленности и инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. Спецавтомобили не доедут до ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, одним из поражённых объектов стало «Киевское автотранспортное предприятие» в столице Украины. В Минобороны заявили, что предприятие занималось производством специализированных автомобилей для украинских вооружённых формирований.
Кроме того, в Одесской области в порту Черноморск был поражён сухогруз, который доставлял груз военного назначения. В Минобороны уточнили, что удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, портовой инфраструктуре и морским судам, использовавшимся в интересах ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что российские ВС поразили железнодорожную инфраструктуру, которая задействована в доставке военных грузов из Европы.
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