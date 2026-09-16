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Специальная военная операция

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Опубликовано 16 сентября, 05:57

Спецавтомобили не доедут до ВСУ из Киева — важное предприятие превратилось ночью в руины

ВС РФ поразили «‎Киевское автопредприятие», выпускавшее спецтехнику для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам украинской военной промышленности и инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. Спецавтомобили не доедут до ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, одним из поражённых объектов стало «Киевское автотранспортное предприятие» в столице Украины. В Минобороны заявили, что предприятие занималось производством специализированных автомобилей для украинских вооружённых формирований.

Кроме того, в Одесской области в порту Черноморск был поражён сухогруз, который доставлял груз военного назначения. В Минобороны уточнили, что удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, портовой инфраструктуре и морским судам, использовавшимся в интересах ВСУ.

Враг снова без гостинцев: Удары по железным дорогам на западе Украины стали обыденностью
Враг снова без гостинцев: Удары по железным дорогам на западе Украины стали обыденностью

Ранее Life.ru сообщал, что российские ВС поразили железнодорожную инфраструктуру, которая задействована в доставке военных грузов из Европы.

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Андрей Бражников
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