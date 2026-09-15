Враг снова без гостинцев: Удары по железным дорогам на западе Украины стали обыденностью

Вооружённые силы России продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. Эти объекты используются для перевозки военных грузов из европейских стран.

«Кроме того, продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В ведомстве также заявили, что в течение дня российские войска атаковали украинские порты и морские суда, которые, по данным ведомства, задействованы в интересах ВСУ.

В частности, российская сторона сообщила о поражении беспилотниками сухогруза в порту Одессы. В Минобороны утверждают, что судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.

Удары по железнодорожной логистике на западе Украины продолжаются уже несколько дней. Ранее Life.ru сообщал, что российские военные атаковали железнодорожную инфраструктуру, которая задействована в доставке военных грузов из Европы.