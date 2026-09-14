ВС России продолжили удары по железным дорогам на западе Украины

Российские войска продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, которая используется для перевозки военных грузов из европейских стран.

«Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для перевозки грузов военного назначения из стран Европы», — сообщили в Министерстве обороны.

Удары по этим объектам российские военные наносят второй день подряд. Ещё 13 сентября Минобороны сообщало об атаках на железнодорожную инфраструктуру на западе Украины, задействованную в доставке военных грузов из Европы.

Сегодня в ведомстве также заявили о поражении локомотивов и железнодорожных эшелонов, использовавшихся в интересах ВСУ. По данным российской стороны, удары были направлены на снижение логистических возможностей украинских войск.

Какие конкретно объекты на западе Украины были поражены в рамках последней серии ударов, Минобороны в приведённом сообщении не уточнило.

Ранее Life.ru уже сообщал об ударах ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для перевозки военных грузов из Европы.