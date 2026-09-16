Взрывы прогремели в Киеве, в нескольких районах видны пожары после прилётов

В нескольких районах Киева утром прогремели мощные взрывы, после которых появились сообщения о пожарах. По данным телеграм-канала SHOT, под ударом оказались складские помещения, а последствия атаки были заметны в разных районах столицы Украины и области.

Сообщается, что удары начались около 06:00. В Святошинском районе Киева загорелись ангары, а густой чёрный дым поднялся над местом пожара и был виден на значительном расстоянии.

Также взрывы раздались в Бучанском и Обуховском районах Киевской области.

Ранее Life.ru писал, что в Киеве на фоне воздушной тревоги произошло возгорание складского здания в Святошинском районе. О пожаре сообщили представители городской военной администрации. Подробности происшествия, включая площадь возгорания и возможный ущерб, власти города не раскрывали. Информация о последствиях уточняется.