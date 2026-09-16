В Киеве на фоне воздушной тревоги загорелся склад в Святошинском районе

В одном из районов Киева произошло возгорание складского здания на фоне объявленной воздушной тревоги. О пожаре в Святошинском районе сообщила городская военная администрация украинской столицы.

«В Святошинском районе возгорание складского здания», — говорится в сообщении администрации Киева.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся. Информация о причинах пожара, площади возгорания и возможных последствиях уточняется.

С начала 2026 года в Киеве получили повреждения 16 автозаправочных станций. Об этом заявил исполняющий обязанности главы городской военной администрации Андрей Ткачёв. По его словам, часть объектов получила повреждения в результате атак. При этом власти города заявили, что угрозы дефицита топлива в столице нет.