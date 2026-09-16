Сводка СВО 16 сентября: Освобождена Ольховатка, бои за Краматорск, удары по кораблям ВСУ, Москва отвергла перемирие Трампа Оглавление Сумская область 16 сентября: бои у Хотени и Толстодубово Харьковская область 16 сентября: освободили Ольховатку, бои у Купянска ДНР 16 сентября: наступление на Краматорск Карта СВО на 16 сентября 2026 года Удары по кораблям и железной дороге Украины Лавров назвал условия России для окончания СВО Энергетическое перемирие Трампа: почему Москва отказалась Армия России расширяет зону контроля у «Волчанского котла», в ДНР рушатся мосты через Казённый Торец, Лавров назвал требования Москвы для окончания СВО, инициатива Трампа по энергетике не будет работать — дайджест на 16 сентября 2026 года. Армия России уничтожает скопления противника у Белгородской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 16 сентября: бои у Хотени и Толстодубово

В Сумской области Армия России нанесла удары по скоплениям личного состава и техники в нескольких районах, в том числе у областного центра. Наступление ВС РФ идёт у посёлка Хотень. Стрелковые бои идут у Толстодубово. Это село находится в 6 километрах от Курской области.

ВС РФ за сутки уничтожили в Сумской области более 135 противников, миномёт, автомобили, БПЛА, в том числе «Баба-Яга», и НРТК.

Харьковская область 16 сентября: освободили Ольховатку, бои у Купянска

Группировка «Север» взяла под контроль в Харьковской области село Ольховатка. Населённый пункт находится в Купянском районе. ВС РФ смогли выбить отсюда остатки 129-й тяжёлой механизированной бригады ВСУ.

— Перед штурмом село было блокировано со всех сторон. Противнику предложили сдаться. Те, кто согласился, – выжил. Освобождение Ольховатки ликвидирует последнее слабое звено в южной стенке котла, сформировавшегося на северо-востоке Харьковщины, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

В «Волчанском котле» российские войска зачищают оставшиеся под контролем Украины сёла. В окружении находятся подразделения ВСУ и пограничной службы.

— Вражеские попытки прорыва кольца окружения осуществляются как с внешней, так и с внутренней стороны «котла», — отметили в «Севере».

Продолжаются бои в районе Казачьей Лопани. Она находится на границе с Белгородской областью. Противник хочет вернуть утраченные позиции. Отбита одна атака 58-й бригады ВСУ.

— Также вскрыта подготовка противника к контратаке с использованием бронетехники. В районе Золочева обнаружено крупное скопление сил 22 омбр ВСУ и три танка, которыми враг намеревался атаковать позиции «северян» в районе Казачьей Лопани. Точными ударами FPV танки уничтожены, личный состав ВСУ понес потери, атака сорвана, — сообщили в ГрВ «Север».

В Волынской области БПЛА «Герань-4 сикер» уничтожили железнодорожный состав. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 16 сентября: наступление на Краматорск

Армия России продвигается к Краматорску. Накануне там был уничтожен мост через реку Казённый Торец. В городе ещё остались нетронутыми аналогичные объекты, связывающие западные районы с восточными. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил, что на это направление противник стянул большое количество польских САУ «Krab». Их уничтожают.

— Несмотря на отчаянное сопротивление, продвигаются наши парни из группировки «Юг» как к Дружковке, так и к Краматорску. Всё ближе и ближе к его восточным окраинам, до которых остаётся порядка 5-6 километров, — рассказал Кукушкин в эфире Первого канала.

Карта СВО на 16 сентября 2026 года

Карта СВО. ВС РФ освободили Ольховатку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карты СВО

Удары по кораблям и железной дороге Украины

Армия России нанесла удары по нескольким кораблям Украины. Атакованы морской паром типа «РО-РО» у «Черноморска», танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для ВСУ, вблизи «Измаила», а также железнодорожный состав в порту «Южный».

— Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы, — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Военкор Евгений Поддубный сообщает, что основными целями для ВС РФ становятся локомотивы, депо, сортировочные станции. Это позволит не допустить завоз вооружения и боеприпасов.

— Нынешние запросы Украины к западным партнёрам на срочную поставку ей локомотивов под колею 1520 мм – попытка купировать острый дефицит тяги. Однако восполнить потери за счёт внешних поставок в сжатые сроки практически невозможно, — пишет Поддубный.

Лавров назвал условия России для окончания СВО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Но для встречи требуется желание Киева.

— Мы никогда от переговоров не отказывались, и все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать, — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия не меняла свою позицию по ходу проведения специальной военной операции.

— Мы не меняли задачу обеспечить нашу безопасность, не допустить появление НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях, освободить их от угроз нацификации, милитаризации и так далее, — отметил Лавров.

Энергетическое перемирие Трампа: почему Москва отказалась

Заявленное президентом США Дональдом Трампа энергетическое перемирие между Россией и Украиной всё-таки не достигнуто. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва к нему готова.

— Мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений, — сказал Песков.

Американский лидер считает, что проблема с ценами на топливо в США и в целом в мире связана с конфликтом России и Украины. По мнению Трампа, энергетическое перемирие могло бы стабилизировать ситуацию на рынках.

— Чтобы решить проблемы на мировых рынках, нужно решить проблему, первое, безопасного судоходства для нефтяных танкеров. И второе, отменить все ограничения, все незаконные санкции на поставки на рынке энергоносителей, нефтепродуктов, как из России, так и из всех других стран, которые находятся под грузом таких санкций, — объяснил Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Киев согласился заключить энергетическое перемирие, но сам же нанёс удар по одному из НПЗ в России.

Авторы Даниил Черных