В Киеве заявили о повреждении 16 АЗС с начала года

В Киеве с начала 2026 года в результате российских атак получили повреждения 16 автозаправочных станций. Об этом и. о. начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачёв заявил в эфире телеканала «Мы — Украина».

По его словам, российские силы начали прицельно наносить удары по столичным АЗС. При этом чиновник заверил, что угрозы дефицита горючего в городе сейчас нет.

Напомним, что удары ВС РФ наносятся только по объектам, которые используются или могут быть задействованы в интересах ВСУ.

Однако ранее сообщалось, что стоимость дизеля на украинских АЗС впервые в истории выросла до 100 гривен за литр. Параллельно сеть «Укрнафта» переписала ценники почти на все виды горючего. Бензин прибавил около гривны за литр, а дизель подорожал сразу на две. Обычный А-95 на заправках страны стоит примерно 83–89 гривен за литр. Премиальные марки торгуются в диапазоне 90–99 гривен.