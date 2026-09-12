Топливный апокалипсис на Украине: цены на дизель улетели в космос

Стоимость дизельного топлива на украинских заправках впервые достигла отметки в 100 гривен за литр. Рекордную цену зафиксировали на премиальном дизеле сети SOCAR.

Одновременно с этим сеть «Укрнафта» повысила стоимость практически всех видов топлива. Бензин подорожал примерно на одну гривну за литр, а дизель — сразу на две.

Сейчас обычный бензин А-95 на украинских АЗС продаётся примерно по 83–89 гривен за литр, премиальные марки стоят около 90–99 гривен. Дизельное топливо предлагают по цене примерно 94–100 гривен, а автогаз — 43–46 гривен.

Наиболее заметный рост цен пришёлся именно на дизельное топливо. При этом крупные сети OKKO и WOG пока сохранили прежние цены.

Рост стоимости топлива происходит на фоне напряжённости на Ближнем Востоке из-за нападения США и Израиля на Иран. Поставки нефти через ключевые морские маршруты замедляются, а ситуация вокруг проливов Ормуз и Баб-эль-Мандеб вызывает опасения у участников рынка. На этом фоне нефть марки Brent торгуется выше $105 за баррель.