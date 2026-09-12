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Опубликовано 12 сентября, 07:42

Топливный апокалипсис на Украине: цены на дизель улетели в космос

Дизель на украинских АЗС впервые в истории подорожал до 100 гривен за литр

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Стоимость дизельного топлива на украинских заправках впервые достигла отметки в 100 гривен за литр. Рекордную цену зафиксировали на премиальном дизеле сети SOCAR.

Одновременно с этим сеть «Укрнафта» повысила стоимость практически всех видов топлива. Бензин подорожал примерно на одну гривну за литр, а дизель — сразу на две.

Сейчас обычный бензин А-95 на украинских АЗС продаётся примерно по 83–89 гривен за литр, премиальные марки стоят около 90–99 гривен. Дизельное топливо предлагают по цене примерно 94–100 гривен, а автогаз — 43–46 гривен.

Наиболее заметный рост цен пришёлся именно на дизельное топливо. При этом крупные сети OKKO и WOG пока сохранили прежние цены.

Дмитриев допустил рост цен на нефть до $150 и выше из-за санкций США
Дмитриев допустил рост цен на нефть до $150 и выше из-за санкций США

Рост стоимости топлива происходит на фоне напряжённости на Ближнем Востоке из-за нападения США и Израиля на Иран. Поставки нефти через ключевые морские маршруты замедляются, а ситуация вокруг проливов Ормуз и Баб-эль-Мандеб вызывает опасения у участников рынка. На этом фоне нефть марки Brent торгуется выше $105 за баррель.

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Андрей Бражников
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