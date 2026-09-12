Дмитриев допустил рост цен на нефть до $150 и выше из-за санкций США

Цены на нефть вырастут со 105 до 150 долларов за баррель и выше. Такой прогноз сделал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По мнению Дмитриева, к росту стоимости нефти приведут несколько факторов. Среди них он назвал перекрытие Ормузского пролива и угрозу для Баб-эль-Мандебского пролива. Отдельно глава РФПИ указал на попытки Конгресса США усилить санкционное давление на Россию.

«Отличная работа перед промежуточными выборами, джентльмены», — добавил Дмитриев.

Ранее стало известно о планах республиканцев вынести на следующей неделе на голосование Палаты представителей США законопроект о новых санкциях против России. При этом американские законодатели пока не назвали точную дату рассмотрения документа. Также неизвестно, какие ограничения войдут в новый пакет и кого именно они затронут.