В Палате представителей США планируют голосование по санкциям против РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Республиканцы намерены на следующей неделе вынести на голосование Палаты представителей США законопроект о санкциях против России. Об этом сообщил основатель Punchbowl News Джейк Шерман.
«Республиканцы в Палате представителей на следующей неделе проведут голосование по законопроекту о санкциях против России», — написал журналист в соцсети X.
Речь идёт о планах рассмотрения документа в нижней палате Конгресса. Конкретный день голосования, перечень предлагаемых ограничений и круг лиц или организаций, которых они могут затронуть, в приведённом сообщении не раскрываются.
Ранее Владимир Путин заявил, что против России ввели около 30 тысяч санкций. Выступая на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели, президент отметил, что это почти вдвое больше, чем против всех остальных стран вместе взятых.
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