В Палате представителей США планируют голосование по санкциям против РФ

Республиканцы намерены на следующей неделе вынести на голосование Палаты представителей США законопроект о санкциях против России. Об этом сообщил основатель Punchbowl News Джейк Шерман.

«Республиканцы в Палате представителей на следующей неделе проведут голосование по законопроекту о санкциях против России», — написал журналист в соцсети X.

Речь идёт о планах рассмотрения документа в нижней палате Конгресса. Конкретный день голосования, перечень предлагаемых ограничений и круг лиц или организаций, которых они могут затронуть, в приведённом сообщении не раскрываются.

Ранее Владимир Путин заявил, что против России ввели около 30 тысяч санкций. Выступая на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели, президент отметил, что это почти вдвое больше, чем против всех остальных стран вместе взятых.