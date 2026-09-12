Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 01:30

В Палате представителей США планируют голосование по санкциям против РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Республиканцы намерены на следующей неделе вынести на голосование Палаты представителей США законопроект о санкциях против России. Об этом сообщил основатель Punchbowl News Джейк Шерман.

«Республиканцы в Палате представителей на следующей неделе проведут голосование по законопроекту о санкциях против России», — написал журналист в соцсети X.

Речь идёт о планах рассмотрения документа в нижней палате Конгресса. Конкретный день голосования, перечень предлагаемых ограничений и круг лиц или организаций, которых они могут затронуть, в приведённом сообщении не раскрываются.

Ранее Владимир Путин заявил, что против России ввели около 30 тысяч санкций. Выступая на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели, президент отметил, что это почти вдвое больше, чем против всех остальных стран вместе взятых.

Вэнса приветствовали как 48-го президента США на закрытой встрече республиканцев
Вэнса приветствовали как 48-го президента США на закрытой встрече республиканцев

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar