Вэнса приветствовали как 48-го президента США на закрытой встрече республиканцев

Вице-президента США Джей Ди Вэнса на закрытой встрече республиканцев в Далласе начали приветствовать как будущего президента страны. Мероприятие прошло 10 сентября на полях съезда Республиканской партии в Техасе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Во время выступления Вэнса участники встречи начали скандировать число «48». Именно таким по счёту президентом США Вэнс станет в случае выдвижения от Республиканской партии и победы на выборах 2028 года.

На закрытой встрече собрались законодатели, представители местных властей и партийные функционеры из Огайо, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина. Эти штаты входят в число ключевых регионов американской политики.

Тем временем российские американисты оценивают Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио как основных потенциальных участников борьбы за номинацию Республиканской партии на выборах 2028 года. По мнению политологов, внутри партии постепенно формируются два отдельных лагеря, которые ориентируются на Вэнса и Рубио.