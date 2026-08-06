Американист заявил о расколе в команде Трампа из-за будущих выборов президента США

Борьба за выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах в США 2028 года может развернуться между сторонниками вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио, считает американист Рафаэль Ордуханян. По его оценке, внутри партии уже складываются два самостоятельных политических лагеря.

При этом эксперт отнёс Рубио к представителям неоконсервативного крыла, а Вэнса — к сторонникам движения MAGA и так называемого молчаливого большинства. Подготовка к будущей президентской кампании, по его оценке, фактически уже началась, а промежуточные выборы станут лишь первым этапом внутрипартийной борьбы.

Наиболее вероятным кандидатом политолог назвал Вэнса, который способен привлечь как традиционных консерваторов, так и умеренных избирателей. Молодой возраст политика и его ориентация на внутренние проблемы страны могут обеспечить ему поддержку даже части либерального электората. Для России кандидатура Вэнса также может оказаться предпочтительнее.

«У Джей Ди Вэнса антагонистов как таковых даже нет, в отличие от Марка Рубио, который, безусловно, является нежелательной фигурой прежде всего для сторонников повестки MAGA», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Напомним, ранее Дональд Трамп дал понять крупным спонсорам Республиканской партии, что хотел бы видеть вице-президента Джей Ди Вэнса победителем выборов 2028 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с содержанием закрытых разговоров.