«Нам нужно избрать Джей Ди»: Трамп всё-таки сделал ставку на Вэнса
WP: Трамп призвал спонсоров избрать Вэнса президентом в 2028 году
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент США Дональд Трамп дал понять крупным спонсорам Республиканской партии, что хотел бы видеть вице-президента Джей Ди Вэнса победителем выборов 2028 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с содержанием закрытых разговоров.
«Нам нужно избрать Джей Ди», — приводит издание слова Трампа, прозвучавшие во время встречи с донорами.
Один из советников американского лидера расценил это заявление как свидетельство того, что Трамп в частном порядке уже определился с наследником своего влияния в Республиканской партии.
При этом другие представители окружения президента призвали не считать его слова окончательным решением. Трамп продолжает публично хвалить не только Вэнса, но и госсекретаря Марко Рубио, представляя их возможными участниками будущей президентской гонки.
Сам Вэнс пока официально не объявлял о выдвижении. Рубио также старается избегать разговоров о выборах, однако его помощники ранее сообщали, что госсекретарь готов отказаться от борьбы за номинацию, если в неё вступит вице-президент.
Республиканцам предстоит выбрать нового кандидата перед выборами в ноябре 2028 года. Трамп уже дважды избирался президентом, поэтому 22-я поправка к Конституции США не позволяет ему вновь баллотироваться на этот пост.
Ранее Life.ru рассказывал о сомнениях Трампа в кандидатуре Вэнса. По данным СМИ, ещё весной американский лидер сравнивал вице-президента с Рубио и спрашивал своё окружение, кто из них лучше подходит на роль преемника.
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