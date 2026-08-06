«Нам нужно избрать Джей Ди»: Трамп всё-таки сделал ставку на Вэнса

Президент США Дональд Трамп дал понять крупным спонсорам Республиканской партии, что хотел бы видеть вице-президента Джей Ди Вэнса победителем выборов 2028 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с содержанием закрытых разговоров.

«Нам нужно избрать Джей Ди», — приводит издание слова Трампа, прозвучавшие во время встречи с донорами.

Один из советников американского лидера расценил это заявление как свидетельство того, что Трамп в частном порядке уже определился с наследником своего влияния в Республиканской партии.

При этом другие представители окружения президента призвали не считать его слова окончательным решением. Трамп продолжает публично хвалить не только Вэнса, но и госсекретаря Марко Рубио, представляя их возможными участниками будущей президентской гонки.

Сам Вэнс пока официально не объявлял о выдвижении. Рубио также старается избегать разговоров о выборах, однако его помощники ранее сообщали, что госсекретарь готов отказаться от борьбы за номинацию, если в неё вступит вице-президент.

Республиканцам предстоит выбрать нового кандидата перед выборами в ноябре 2028 года. Трамп уже дважды избирался президентом, поэтому 22-я поправка к Конституции США не позволяет ему вновь баллотироваться на этот пост.

Ранее Life.ru рассказывал о сомнениях Трампа в кандидатуре Вэнса. По данным СМИ, ещё весной американский лидер сравнивал вице-президента с Рубио и спрашивал своё окружение, кто из них лучше подходит на роль преемника.