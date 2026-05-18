«Подкидывает кости в топку»: Почему Трамп заговорил о преемниках за два года до выборов

Политолог Сергей Маркелов в беседе с 360.ru объяснил, зачем глава Белого дома Дональд Трамп заговорил о своих возможных преемниках. По мнению эксперта, американский лидер специально запустил эту волну, чтобы управлять информационной повесткой.

Самые очевидные кандидаты — вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Трамп понимает, что разговоры о его преемнике идут, и если он не будет подкидывать «кости в топку», это будут делать за него.

Однако реальные решения, уверен аналитик, будут лежать за рамками текущих обсуждений. До 2028 года ещё много воды утечёт: выборы, довыборы, перевыборы, войны и кризисы.

«Мы же понимаем политическую авантюрность Трампа», — подметил Маркелов.

Ранее Life.ru писал, что Трамп обсуждает с окружением возможного преемника и рассматривает два варианта. У одного кандидата уже есть команда политконсультантов, готовых к возможной кампании. Однако американский лидер не спешит официально определяться, чтобы не выглядеть так, будто заранее готовит передачу власти.