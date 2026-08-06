Куда делись ракеты? Провал в Иране может стоить Трампу кресла президента

Восстановление запасов отдельных американских ракет после боевых действий против Ирана может занять от полутора до четырёх лет, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, дефицит затронул боеприпасы для комплексов Patriot PAC-3, THAAD и других высокоточных систем.

В беседе с «Ридусом» эксперт отметил, что Пентагон пытается добиться дополнительного финансирования и увеличить загрузку предприятий ВПК. Однако быстро восполнить израсходованные ракеты-перехватчики США не удастся, хотя президент Дональд Трамп уже потребовал объяснить истощение арсеналов.

Затягивание конфликта с Ираном создаёт для Трампа политические риски перед промежуточными выборами в Конгресс. А рост цен на энергоносители и дальнейшие военные расходы могут ещё больше ослабить позиции Республиканской партии.

«Впоследствии несогласованность в политике чревата для нынешнего президента США импичментом. Время работает против Трампа», — констатировал аналитик.