Трамп угрожает сгноить в тюрьмах тех, кто заговорил о пустых арсеналах США
Трамп пообещал тюремные сроки за заявления о дефиците боеприпасов в США
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Президент США Дональд Трамп заявил, что лица, распространяющие сведения о дефиците боеприпасов в стране, будут найдены и получат длительные тюремные сроки. Соответствующую запись он опубликовал в Truth Social.
Президент приравнял подобные утверждения к государственной измене. Он подчеркнул, что США обладают колоссальным количеством вооружений, а оборонная промышленность возводит рекордное число заводов за всю историю государства.
Поводом для заявления стала публикация The Washington Post. Ранее издание со ссылкой на источники в администрации сообщило, что Трамп считает себя введённым в заблуждение главой Пентагона Питом Хегсетом. Якобы тот скрыл реальные масштабы истощения арсеналов в ходе войны с Ираном.
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