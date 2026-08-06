Трамп угрожает сгноить в тюрьмах тех, кто заговорил о пустых арсеналах США

Президент США Дональд Трамп заявил, что лица, распространяющие сведения о дефиците боеприпасов в стране, будут найдены и получат длительные тюремные сроки. Соответствующую запись он опубликовал в Truth Social.

Президент приравнял подобные утверждения к государственной измене. Он подчеркнул, что США обладают колоссальным количеством вооружений, а оборонная промышленность возводит рекордное число заводов за всю историю государства.

Поводом для заявления стала публикация The Washington Post. Ранее издание со ссылкой на источники в администрации сообщило, что Трамп считает себя введённым в заблуждение главой Пентагона Питом Хегсетом. Якобы тот скрыл реальные масштабы истощения арсеналов в ходе войны с Ираном.