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6 августа, 01:10

Трамп потребовал у Хегсета объяснений из-за нехватки боеприпасов в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснить ситуацию с сокращением запасов боеприпасов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, вопрос возник на фоне конфликта с Ираном и оценки военных возможностей Вашингтона.

По данным издания, на совещании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде американский лидер выразил недовольство тем, что не получил полной информации о масштабах проблемы. Трамп ожидал, что вопрос с запасами вооружений уже был решён.

«Объяснить, почему его, по-видимому, ввели в заблуждение относительно острой нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности в отношении Ирана», – потребовал президент США, как приводит его слова газета.

Источники утверждают, что нехватка управляемых ракет большой дальности и зенитных перехватчиков стала одной из причин, по которой Вашингтон отказался от новых масштабных ударов по Ирану в последние дни. При этом Трамп заявил, что по-прежнему выступает за дипломатическое решение конфликта. По его словам, переговоры с Тегераном продолжаются, а окончательное развитие ситуации пока остаётся неизвестным.

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Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о намерении добиться официального отказа Ирана от ядерного оружия. Президент США также предупредил Тегеран о возможных последствиях, если не будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.

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Юния Ларсон
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