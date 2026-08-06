Трамп заявил о слабости армий стран Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники Вашингтона обладают слабыми армиями из-за многолетней зависимости от американской поддержки. Своё заявление он сделал во время выступления перед сторонниками в казино Лас-Вегаса.

По словам американского лидера, страны Европы слишком долго рассчитывали на США в вопросах обороны и закупали вооружение у Вашингтона, в том числе для поддержки Украины.

«У них нет хороших вооружённых сил, потому что они слишком долго полагались на нас. Я им сказал, НАТО, что они не могут делать этого», – сказал Трамп.

Он также раскритиковал решения предыдущей администрации Джо Байдена, заявив, что при ней Киеву было передано вооружений на сотни миллиардов долларов. По словам президента США, нынешняя политика отличается тем, что союзники должны самостоятельно оплачивать закупки.

«Мы унаследовали ужасный беспорядок. Сонный Джо ставил под угрозу нашу армию. Они отдали столько всего просто так. 350 миллиардов, я бы сказал, что это много денег», – заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что теперь европейские страны готовы покупать оружие у США. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит продавать вооружение союзникам за их собственные средства.

«Я продаю всё. Они готовы платить. Это европейцы и их деньги», – отметил президент США.

Ранее военный эксперт оценил влияние политики Дональда Трампа на мировую обстановку. По его мнению, действия американского лидера привели к изменениям внутри западного блока и повлияли на расклад сил в разных регионах. Эксперт также заявил, что события на Ближнем Востоке помогли усилить позиции Ирана и косвенно отразились на положении России.