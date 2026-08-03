«Развал единого западного блока»: Военэксперт объяснил, как Трамп укрепил позиции России

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью радио «Комсомольская правда» оценил влияние политики Дональда Трампа на международную обстановку. По его мнению, приход республиканца к власти в США принёс Москве определённые стратегические дивиденды.

«Во-первых, начнём с того, что сам факт прихода Трампа к власти означал развал единого западного блока на две части, одна из частей которых готова была на сепаратные переговоры с нами, это Трампистская Америка», — заявил эксперт.

Сивков также обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, где администрация Трампа, по его словам, ввязалась в конфликт с Ираном, выделив для этого недостаточно сил. Аналитик отметил, что Штаты использовали лишь малую часть своего потенциала, что позволило Тегерану на равных противостоять американо-израильской коалиции.

«И как следствие этого Иран резко усилил свои позиции в этом регионе, а это союзное нам государство, значит и позиции России укрепились», — резюмировал военный эксперт.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник заявил, что США и ЕС хотят использовать потенциал друг друга, но их интересы существенно различаются: Брюссель рассчитывает на американский военный и технологический потенциал для Украины и энергоресурсы США. Вашингтон же, по его словам, стремится привлечь европейский капитал, специалистов и разработки. Таким образом, каждая сторона преследует свои цели в сотрудничестве.