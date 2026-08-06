Трамп предрёк США превращение в пепел при победе демократов

Дональд Трамп заявил, что победа Демократической партии на выборах может привести США к тяжёлым последствиям. В интервью Fox News американский лидер раскритиковал своих политических оппонентов и заявил, что их курс способен разрушить страну.

Журналисты попросили президента прокомментировать выдвижение кандидатов от демократов. Трамп вновь назвал представителей Демпартии сторонниками социалистических и коммунистических идей, предположив, что их политика может привести к краху государства.

«Если они победят, Соединённые Штаты превратятся в пепел», – заявил американский лидер.

При этом Трамп отметил, что не уверен, делают ли его оппоненты это намеренно или действуют из-за неверных представлений о будущем страны. Он также привёл историческую аналогию, заявив, что подобные идеи в прошлом приводили к разрушению.

«Тысячу лет назад люди, которые делали бы то же самое и продвигали бы такие же идеи, увидели бы, как всё превращается в пепел, мусор и грязь», – сказал президент США.

Трамп регулярно выступает с критикой Демократической партии и обвиняет её представителей в попытках изменить политический курс страны. Его заявления прозвучали на фоне подготовки к будущим выборам в США.

Ранее Life.ru писал, что бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин обвинила Трампа в отходе от обещаний перед избирателями. Она заявила, что сторонники движения «Америка прежде всего» рассчитывали на отказ от новых зарубежных войн. По словам экс-конгрессвумен, часть союзников президента теперь считает, что он отошёл от прежнего курса.