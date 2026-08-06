США изучат инцидент с вертолётом Трампа, рядом с которым пролетел самолёт

Федеральные службы США приступили к изучению обстоятельств авиационного инцидента, произошедшего во время перелёта президента Дональда Трампа. Об этом Reuters сообщила руководитель Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди.

По её словам, специалисты уже начали анализировать материалы, связанные с происшествием. После изучения всей информации будет принято решение, требуется ли официальное расследование.

Поводом для проверки стал случай 4 августа, когда неподалеку от вертолёта Корпуса морской пехоты США, перевозившего американского лидера, оказался пассажирский самолёт, вылетевший из столичного аэропорта имени Рональда Рейгана. В Федеральном авиационном управлении подчеркнули, что угрозы для президента в тот момент не возникло.

При этом, как сообщает Reuters, действующие авиационные правила предусматривают временное прекращение вылетов гражданских самолётов во время перемещения президента. По данным агентства, диспетчеры были заранее уведомлены о маршруте президентского борта, однако ограничения на выполнение пассажирских рейсов введены не были.

Ранее сообщалось, что за два дня до визита Трампа в Калифорнию у его гольф-клуба задержали вооружённого мужчину. Подозрительную личность заметили федеральные агенты — он фотографировал поле и наблюдал за подготовкой к приезду президента.