Не только земные дела: Трамп показал фото с пришельцем, созданное нейросетью

Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, где он находится рядом с инопланетянином.

Публикация не сопровождается пояснениями или подписью. Снимок появился среди других изображений политика, также созданных с помощью ИИ.

Трамп не уточнил, зачем было опубликовано это изображение и связано ли оно с каким-либо событием.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение, созданное с помощью ИИ, на котором предстал в образе атланта, удерживающего земной шар. На картинке президент США стоит с американским флагом через плечо, а публикация собрала тысячи реакций пользователей.