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2 августа, 11:59

Не только земные дела: Трамп показал фото с пришельцем, созданное нейросетью

Трамп опубликовал ИИ-фото с инопланетянином в Truth Social

Обложка © Truth Social / realDonaldTrumpTruth SocialTruth SocialTruth SocialTruth Social

Обложка © Truth Social / realDonaldTrumpTruth SocialTruth SocialTruth SocialTruth Social

Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, где он находится рядом с инопланетянином.

Публикация не сопровождается пояснениями или подписью. Снимок появился среди других изображений политика, также созданных с помощью ИИ.

Трамп не уточнил, зачем было опубликовано это изображение и связано ли оно с каким-либо событием.

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«Чувствую себя богатым»: ИИ-трек с Инфантино, Трампом и Месси стал хитом за сутки

Ранее Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение, созданное с помощью ИИ, на котором предстал в образе атланта, удерживающего земной шар. На картинке президент США стоит с американским флагом через плечо, а публикация собрала тысячи реакций пользователей.

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Дарья Денисова
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