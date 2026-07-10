«Чувствую себя богатым»: ИИ-трек с Инфантино, Трампом и Месси стал хитом за сутки

Трек «Чувствую себя богатым сегодня» (Today I Feel Rich), посвящённый президенту ФИФА Джанни Инфантино, за сутки набрал почти 100 тысяч просмотров и стремительно становится вирусным хитом этого лета. Автором композиции выступил немецкий инфлюенсер Demon Flying Fox, создавший её при помощи искусственного интеллекта.

Трек Today I Feel Rich. Видео © TikTok/ demonflyingfox

В ироничном видеоклипе, сопровождающем песню, сам Инфантино, президент США Дональд Трамп и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в сатирической манере обворовывают болельщиков. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей, которые в комментариях уже предлагают сделать трек официальным гимном чемпионата мира 2026 года.

Поводов для сатиры накопилось достаточно. Главный из них — камбэк аргентинцев в матче 1/8 финала против Египта. К 35-й минуте команда Лионеля Месси уступала 0:2, а сам капитан не забил пенальти, установив личный антирекорд по промахам с одиннадцатиметровой отметки на мундиалях. Однако во втором тайме Аргентина забила трижды, вырвав победу на 92-й минуте.

Сразу после финального свистка египетская сторона разразилась беспрецедентными обвинениями. Игроки и главный тренер Хоссам Хассан в прямом эфире заявили, что матч был подстроен, а сама организация турнира превратилась в маркетинговую индустрию, не заинтересованную в вылете звёзд. Федерация футбола Египта подала официальную жалобу на судейство, указав на отменённый гол и неназначенный пенальти в ворота аргентинцев.

Ещё более резонансной оказалась ситуация с участием сборной США. Перед матчем с Бельгией нападающий американцев Фоларин Балогун должен был пропустить игру из-за красной карточки, однако дисквалификацию приостановили после личного звонка Дональда Трампа Джанни Инфантино. Этот случай вызвал волну возмущения, а бельгийцы ответили на поле разгромом 4:1 и издевательским танцем, копирующим движения американского президента.

Ранее Джанни Инфантино заявил, что дисциплинарный комитет организации самостоятельно принял решение о снятии дисквалификации с форварда сборной США Фоларина Балогана. Он подчеркнул, что юридические структуры федерации функционируют абсолютно автономно и не испытывают никакого давления со стороны. Комментируя резонансный случай, функционер подтвердил факт телефонного разговора с Дональдом Трампом, однако назвал такое общение рядовой практикой.