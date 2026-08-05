У гольф-клуба Трампа в Калифорнии задержали вооружённого мужчину

У гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Калифорнии задержали вооружённого мужчину. Инцидент произошёл за два дня до визита американского лидера в штат, сообщили в местной полиции.

По данным правоохранителей, 2 августа федеральные агенты, работавшие под прикрытием, заметили подозрительного человека возле территории клуба.

Мужчина фотографировал и снимал на видео поле для гольфа, а также, предположительно, наблюдал за подготовкой мер безопасности перед приездом Трампа. Задержанным оказался 38-летний Джанин Джон Тэле. На момент ареста он уже проходил по делу о предполагаемом ограблении.

Во время задержания у него обнаружили магазин с патронами. В автомобиле мужчины нашли заряженный пистолет и боеприпасы, а при обыске дома — оружие, бронежилет и записи с «тревожными заявлениями». Через два дня после инцидента республиканец прибыл в Калифорнию для участия в запланированных мероприятиях.