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5 августа, 00:49

У гольф-клуба Трампа в Калифорнии задержали вооружённого мужчину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / S_Wassana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / S_Wassana

У гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Калифорнии задержали вооружённого мужчину. Инцидент произошёл за два дня до визита американского лидера в штат, сообщили в местной полиции.

По данным правоохранителей, 2 августа федеральные агенты, работавшие под прикрытием, заметили подозрительного человека возле территории клуба.

Мужчина фотографировал и снимал на видео поле для гольфа, а также, предположительно, наблюдал за подготовкой мер безопасности перед приездом Трампа. Задержанным оказался 38-летний Джанин Джон Тэле. На момент ареста он уже проходил по делу о предполагаемом ограблении.

Во время задержания у него обнаружили магазин с патронами. В автомобиле мужчины нашли заряженный пистолет и боеприпасы, а при обыске дома — оружие, бронежилет и записи с «тревожными заявлениями». Через два дня после инцидента республиканец прибыл в Калифорнию для участия в запланированных мероприятиях.

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Ранее покушение на Трампа произошло во время приёма в отеле Washington Hilton в столице США. Подозреваемый — 31-летний преподаватель Коул Томас Аллен — принёс с собой туда дробовик, пистолет и пару ножей. Трамп охарактеризовал его как «больного человека» и «одинокого волка», а также указал на свою ошибку при эвакуации. Злоумышленник уже рассказал, кто именно был его целью.

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Виталий Приходько
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