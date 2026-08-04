От политики до полиции: Украинец, баллотирующийся в Конгресс США, арестован за угрозы

Кандидата в Палату представителей США от Демократической партии Кирилла Басина арестовали на Гавайях после конфликта на пляже, в котором, по версии полиции, он угрожал людям расправой. Уроженцу Украины предъявили два обвинения в угрозах террористического характера первой степени, сообщает Honolulu Civil Beat.

На Гавайях арестовали Кирилла Басина. Видео © X / Libs of TikTok

Инцидент произошёл на пляже Кеавакапу на острове Мауи. По данным полиции, причиной ссоры стала просьба 61-летнего мужчины сделать музыку тише. Басин в ответ заявил о наличии оружия и пригрозил застрелить жену собеседника. После этого в ситуацию вмешался другой отдыхающий. Конфликт перерос в физическое столкновение, во время которого Басин достал нож и начал угрожать нескольким людям. Позже, как утверждает полиция, он выбросил нож в океан, однако оружие удалось обнаружить.

Суд назначил Басину залог в размере $1 млн. Его адвокаты Майлс Брейнер и Брэндон Сигал сообщили, что дело находится на рассмотрении прокуратуры округа Мауи, и пока отказались от комментариев. Задержание стало не первым эпизодом с участием Басина за последние месяцы. Полиция Мауи сообщила, что с мая он фигурировал в других делах, связанных с нападениями и повреждением имущества.

Кроме того, несколько человек вынесли временные запретительные предписания в отношении кандидата. Среди них — член совета округа Мауи Томас Кук, который заявил, что после инцидента на заседании в мае опасался за свою безопасность и сотрудников. По словам Кука, тогда Басин вёл себя агрессивно, угрожал применением насилия в отношении полиции и представителя совета. Позже также появились сообщения о том, что он демонстрировал оружие в здании окружной администрации во время конфликта с сотрудниками.

Соперница Басина на выборах, действующий представитель США Джилл Токуда, заявила, что люди, претендующие на государственные должности, должны соответствовать высоким стандартам поведения, а насилию нет места в общественной жизни.

Ранее на Гавайях был задержан украинский бизнесмен Игорь Литвинчук, связанный с транспортной компанией Transridge Inc. 37-летний мужчина обвиняется в жестоком обращении с охраняемым тюленем-монахом. Инцидент произошел у побережья Лахайны на острове Мауи, где, по данным правоохранителей, мужчина бросал камни в животное. Речь идёт о самке тюленя по кличке Кайви, которая незадолго до этого родила детёныша. Животное находилось под наблюдением специалистов и было ограждено временным защитным барьером.