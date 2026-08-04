В Перми будут судить хозяина кафе, на заборе которого погибла 18-летняя девушка

В Перми перед судом предстанет владелец кафе, на территории которого произошла трагедия: на пиках ограждения было обнаружено тело 18-летней девушки. Предпринимателя обвиняют в оказании небезопасных услуг, сообщает РИА «Новости».

Как установило следствие, бизнесмен незаконно возвёл летнюю веранду с танцполом и переоборудовал второй этаж, оставив открытыми окно и дверь в служебное помещение. При этом объект был обнесён забором с острыми металлическими наконечниками.

Напомним, инцидент произошёл в мае этого года в микрорайоне Закамск. Посетительница кафе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникла из комнаты отдыха на крышу веранды через оконный проём. При попытке самостоятельного спуска с кровли она не удержала равновесие, в результате чего допустила падение на острые элементы ограждения.