«Я богат, мне всё равно»: Украинского бизнесмена избили и задержали за бросание камней в охраняемого тюленя

На Гавайях полиция задержала 37-летнего мужчину по подозрению в жестоком обращении с охраняемым тюленем-монахом, пишет местное издание Havai News Now. Инцидент произошел у побережья Лахайны на острове Мауи, где, по данным правоохранителей, мужчина бросал камни в животное.

Мужчина бросает камни в тюленя на Гавайях.

Речь идёт о самке тюленя по кличке Кайви, которая незадолго до этого родила детёныша. Животное находилось под наблюдением специалистов и было ограждено временным защитным барьером.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 5 мая. Подозреваемого нашли по описанию очевидцев. После задержания он отказался давать показания.

Материалы расследования переданы федеральным властям США, поскольку гавайские тюлени-монахи относятся к охраняемым видам. Власти напомнили, что вмешательство в жизнь животных в период появления потомства может представлять опасность как для самки, так и для детеныша.

В соцсетях утверждают, что задержанным может быть украинский бизнесмен Игорь Литвинчук, связанный с транспортной компанией Transridge Inc. По неподтверждённым данным, турист заявлял, что он «богат» и может «оплатить любой штраф». Согласно сообщениям в соцсетях, после инцидента мужчина столкнулся с агрессией со стороны местных жителей, возмущённых его поведением.

