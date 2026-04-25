В ЮАР носорог насмерть затоптал зоозащитника, спасавшего животных

В ЮАР трагически погиб известный зоозащитник Шоман ван Яарсвельд, который всю жизнь боролся с браконьерами и защищал носорогов. Смерть настигла активиста не от рук незаконных охотников, а от животного, которое он пытался спасти. Об этом сообщил местный портал News24.

58-летний основатель природоохранной компании Milk River Security проводил утреннее патрулирование со своей командой в заповеднике Самара-Кару. Внезапно на мужчину выскочил чёрный носорог весом 1300 килограммов и насмерть затоптал его.

Яарсвельд скончался на месте происшествия. Коллеги погибшего прибыли на место вызова, но спасти активиста уже не смогли. Трагедия произошла прямо во время выполнения служебных обязанностей по охране дикой природы.

