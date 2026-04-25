Австралиец выжил после нападения гребнистого крокодила на пляже

В Австралии 20-летний молодой человек выжил после нападения гребнистого крокодила — самой большой рептилии на планете. Трагедия произошла 18 апреля в популярном кемпинге недалеко от города Брум в штате Западная Австралия. Об этом сообщает Nine News.

Парень по имени Джимми уснул прямо на пляже, а рано утром на него набросился огромный хищник. Мужчине удалось спастись, хотя он получил тяжёлые травмы. Сначала пострадавшего доставили в местную больницу, а 20 апреля перевезли в Перт, где срочно прооперировали. Врачи заявили, что сейчас пациент находится в стабильном состоянии.

В Департаменте парков и дикой природы Западной Австралии отметили, что это уже второй случай нападения гребнистого крокодила на человека в этом году. После инцидента власти выпустили специальное предупреждение для отдыхающих: спать в палатках рекомендуется не ближе 50 метров от водоёмов, где могут обитать опасные рептилии.

Ранее на малайзийском пляже в провинции Сабах крокодил напал на пятилетнюю девочку, игравшую у воды, и утащил её в воду. Свидетели не успели среагировать, сигнал поступил в 10:27, оперативная группа прочесывала берег и акваторию, но следов не нашла. Путь до побережья от Лахад-Дату занял более 100 км.