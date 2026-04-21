В Австралии мужчина отбился от огромного крокодила, ударив его по голове

На северо-западе Австралии мужчина подвергся нападению крупного крокодила и сумел выжить, отбившись от хищника. Об этом сообщил телеканал ABC.

Инцидент произошёл в регионе Кимберли недалеко от города Брум в кемпинге на полуострове Дампир, популярном месте отдыха. Крокодил набросился на человека. Тот не растерялся и нанёс хищнику сильный удар по голове. Это помогло ему вырваться.

Однако травмы оказались серьёзными. Пострадавшего доставили вертолётом санитарной авиации в Королевскую больницу Перта. Его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Власти начали расследование. Специалисты напоминают: в северных районах Австралии, включая регион Кимберли, обитают гребнистые крокодилы. Они представляют серьёзную опасность для человека. В последние месяцы число подобных инцидентов растёт. Так, в январе на том же полуострове Дампир трёхметровый крокодил напал на мужчину, оставив его с рваными ранами.

Ранее Life.ru писал, что в Австралии двухмоторный самолёт King Air развалился в воздухе сразу после взлёта. Борт поднялся всего на 45 метров, после чего рухнул в воду, кишащую крокодилами. Пилот выжить не смог, а поисковую операцию серьёзно осложнили хищники.