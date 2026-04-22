22 апреля, 08:03

Это произошло молниеносно: Крокодил на глазах у всех утащил ребёнка в море в Малайзии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

На малайзийском пляже крокодил напал на пятилетнюю девочку и утащил её в море. Трагедия разыгралась в воскресенье утром в провинции Сабах, когда ребёнок играл у кромки воды. Об этом сообщает Daily Express.

На глазах у свидетелей крокодил молниеносно подхватил ребёнка — никто даже не успел опомниться, как хищник исчез под водой. Очевидцы немедленно забили тревогу.

Сигнал о происшествии поступил в 10:27, после чего оперативная группа тут же выдвинулась к месту, уточнил сотрудник ведомства Мохаммад Хамка Мустамин. Отряд прочёсывал берег пешком и обследовал акваторию на катерах, но найти какие-либо следы пропавшей так и не получилось. Как отметил представитель службы, путь до этого удалённого побережья от населённого пункта Лахад-Дату занял больше 100 километров.

Ранее Life.ru рассказывал, как на Шри-Ланке хищная рептилия утащила девятилетнюю девочку во время купания — трагедия произошла 19 марта, когда ребёнок плескался в пруду вместе с бабушкой. Взрослые пытались спасти девочку, но спасти её не удалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
