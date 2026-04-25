Медведь растерзал женщину на глазах у сына в Бещадских горах

На юго-востоке Польши в Бещадских горах бурый медведь насмерть растерзал 58-летнюю местную жительницу. Трагедия разыгралась 23 апреля в лесу близ деревни Полонна, недалеко от украинской границы. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на экстренные службы республики.

Женщина отправилась собирать сброшенные оленьи рога вместе со своим 27-летним сыном, но в какой-то момент они разошлись в разные стороны. Мать разговаривала с ним по телефону и внезапно закричала: «Медведь!», после чего связь прервалась. Мужчина бросился на поиски и нашёл тело матери, после чего вызвал спасателей около 10:30.

Прибывшие на место три пожарных отряда и полиция долго не могли добраться до пострадавшей из-за крутого рельефа и отсутствия точных координат. Медики зафиксировали у погибшей тяжёлые травмы головы. Представитель местного лесничества Войцех Янковский пояснил, что проснувшиеся после зимней спячки медведи активно ищут пищу и могут неожиданно выходить к людям — по его словам, эта встреча стала неожиданной для обеих сторон.

На место происшествия выехал прокурор. Местные власти уже запретили посещать леса в этом районе до выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Северной Японии во время поисков пропавшего человека полицейские нашли брошенный автомобиль с работающим двигателем. Четыре офицера с охотниками отправились на поиски, но встретили разъярённого медведя. Хищник напал на 56-летнего полицейского, нанёс раны в области лица, охотники застрелили зверя. Рядом нашли растерзанные останки женщины.