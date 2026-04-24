В Японии медведь напал на полицейского и растерзал женщину в горах

В Северной Японии разыгралась трагедия во время поисков пропавшего человека. 20 апреля в горной местности полицейские обнаружили брошенный автомобиль с работающим двигателем. Водителя нигде не было, и стражи порядка предположили, что он заблудился в чаще. Об этом сообщает NHK World.

На следующий день, 21 апреля, четыре офицера в сопровождении местных охотников отправились на поиски. Однако вместо пропавшего гражданина они повстречали разъярённого медведя.

Хищник молниеносно напал на 56-летнего полицейского и нанёс ему глубокие рваные раны в области лица. Только вмешательство охотников спасло мужчину — они застрелили зверя. Рядом с местом схватки были обнаружены растерзанные останки женщины.

Пострадавшего стража порядка госпитализировали. Врачи сообщают, что он находится в сознании, и его жизни ничего не угрожает.

Полиции предстоит установить личность погибшей. По основной версии, именно она и была владелицей брошенного автомобиля, на которую и наткнулся медведь. Следователям также предстоит выяснить, почему животное проявило такую агрессию. Подобные инциденты в Японии происходят всё чаще из-за сокращения лесов и нехватки корма у диких зверей.

Появление хищников рядом с населёнными пунктами часто связано с поведением самих людей. Подкормка и доступные пищевые отходы лишают зверей естественного страха.