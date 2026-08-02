Союзница Трампа обвинила его в предательстве американцев из-за войн

Обещание не втягивать США в зарубежные войны стало одной из главных причин поддержки Дональда Трампа со стороны его избирателей. Однако президент не выполнил это обязательство и тем самым предал своих сторонников. Такое заявление сделала бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

«Мы говорили: никаких больше зарубежных войн. Мы действительно были на это настроены и поддерживали Дональда Трампа, потому что он дал такое обещание. Но он предал нас всех», — написала она социальной сети X.

Экс-конгрессвумен также заявила, что сторонники курса «Америка прежде всего» продолжают придерживаться своих взглядов независимо от политических предпочтений. По её словам, это движение уже набирает силу.

К публикации Тейлор-Грин прикрепила фотографию, на которой вместе с ней запечатлены бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, журналист Такер Карлсон и конгрессмен Томас Мэсси. Все они ранее публично раскритиковали решение Белого дома начать военную операцию против Ирана. Джо Кент, по словам Тейлор-Грин, ушёл в отставку из-за несогласия с этим решением.

Ранее основатель Megaupload Ким Дотком заявил в соцсети X, что администрация Дональда Трампа начала разваливаться. Он также призвал членов президентской команды покинуть свои должности и резко раскритиковал тех, кто продолжает поддерживать нынешний курс Белого дома.