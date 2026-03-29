Бизнесмен Дотком заявил о развале в администрации Трампа

Членам команды американского президента Дональда Трампа лучше уйти сейчас, так как его администрация разваливается, заявил основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком). По его словам, остающимся с лидером США грозит либо тюрьма, либо забвение.

«Администрация Трампа разваливается. Только идиоты или намеренно слепые люди не видят, к чему всё это ведёт. Оставшись с Трампом, вы либо окажетесь в тюрьме, либо уйдете в небытие», — написал Дотком в соцсети X.

Напомним, что вчера в Вашингтоне прошёл митинг против политики Трампа. Участники митинга выстроились вдоль дороги, держа транспаранты с надписями: «Нет королей», «Остановите Трампа, спасите демократию», «Трамп сошёл с ума», «Покончите со Службой иммиграционного и таможенного контроля США», «Больше никаких войн по желанию».