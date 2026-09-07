Главный «наследник» сменился? Почему Вэнс теряет позиции в президентской гонке 2028 года

Джей Ди Вэнс остаётся фаворитом в борьбе за выдвижение от Республиканской партии на выборах президента США в 2028 году, однако его позиции уже не выглядят безоговорочными. К такому выводу пришёл «Коммерсант», изучив аппаратные перестановки и разногласия внутри американской администрации.

Поддержка вице-президента среди республиканцев оценивается в 71–75%. При этом издание полагает, что высокий рейтинг во многом зависит от публичного одобрения президента Штатов Дональда Трампа, который пока не назвал окончательного преемника.

Одним из тревожных для Вэнса сигналов стал конфликт президента с журналистом Такером Карлсоном. Вице-президент не поддержал критику телеведущего в адрес главы государства, но отказался публично осуждать своего друга. Разногласия заметны и в вопросе Ирана. Вэнс выступал за более осторожную линию, тогда как госсекретарь Марко Рубио поддерживал силовой курс Белого дома. Дополнительным ударом для вице-президента стала отставка его близкого соратника Дэна Дрисколла с поста министра армии США.

Согласно котировкам рынка прогнозов Polymarket, вероятность победы Вэнса на выборах 2028 года оценивается в 24%. С декабря показатель снизился на шесть процентных пунктов, тогда как у Рубио он вырос на пять — до 9%. Эти цифры отражают ожидания участников платформы, а не результаты электорального опроса.

Трамп тем временем сохраняет интригу. Он говорил, что возможной гонкой интересуются и другие политики, а недавно положительно отозвался о перспективах министра обороны Пита Хегсета.