Такер Карлсон заявил, что не будет баллотироваться в президенты США

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

«Я не планирую выдвигаться в президенты, это точно», — сказал Карлсон, отвечая на вопрос о своих политических планах.

Журналист получил широкую известность благодаря работе на Fox News, где с 2016 по 2023 год вёл собственное вечернее шоу. После ухода с телеканала он запустил собственную медиаплатформу и продолжил выпускать интервью с политиками и другими известными людьми. Карлсон также был близок к окружению президента США Дональда Трампа и неоднократно публично поддерживал отдельные позиции нынешнего американского лидера.

Следующие президентские выборы в Соединённых Штатах должны пройти в 2028 году. Кандидатов от республиканцев и демократов определят по итогам внутрипартийной борьбы и последующих партийных съездов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в закрытых разговорах с крупными спонсорами Республиканской партии дал понять, что хотел бы видеть вице-президента Джей Ди Вэнса победителем выборов 2028 года. Один из советников Трампа расценил это как подтверждение того, что он уже определился с наследником своего влияния, однако другие представители окружения призвали не считать его слова окончательным решением.