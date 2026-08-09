«Трамп, готовься»: Демократы США готовят масштабную проверку президента

Демократическая партия США готовит серию масштабных расследований в отношении президента Дональда Трампа на случай получения большинства в Палате представителей. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, парламентарии планируют изучить решения администрации, финансовые связи главы государства и деятельность компаний, работавших с Белым домом.

Потенциальные проверки могут проходить с использованием повесток, официальных запросов документов и публичных слушаний. Подготовка к ним, по данным агентства, уже началась. Представители демократов направляют организациям и коммерческим структурам письма с требованиями предоставить информацию. Таким образом партия намерена заранее сформировать основу для будущих разбирательств. В поле зрения законодателей могут оказаться контракты Министерства внутренней безопасности США.

Отдельно обсуждается изучение финансовых структур, связанных с семьёй Трампа. Ещё одним направлением возможных проверок станут сделки крупных американских корпораций. Особое внимание хотят уделить взаимодействию бизнеса с администрацией президента. При этом вопрос импичмента пока не считается главным приоритетом демократов.

Сначала они намерены собрать документы и другие материалы, которые могут подтвердить возможные нарушения. Лишь после получения достаточных оснований, как утверждают источники Reuters, в партии могут рассмотреть вопрос о запуске процедуры отстранения президента от должности. Окончательная реализация этого плана будет зависеть от результатов выборов в Палату представителей и последующего распределения политических сил в Конгрессе.

Ранее Дональд Трамп предупредил американцев о возможных серьёзных последствиях победы демократов на выборах. Президент США подверг критике политический курс своих оппонентов. Глава государства вновь обвинил её представителей в приверженности социалистическим и коммунистическим взглядам.