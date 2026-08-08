Трамп попросил Госдеп отпустить его пораньше из-за необходимости вести войну

Президент США Дональд Трамп во время круглого стола в Госдепартаменте с иронией попросил участников завершить встречу раньше, заявив, что ему необходимо «вести войну». При этом американский лидер не уточнил, что именно имел в виду.

«Если бы вы могли поторопиться, я был бы благодарен, потому что нам нужно вести войну. Вот, это мой предлог, чтобы уйти отсюда немного раньше», — сказал Трамп.

В пятницу, 7 августа, официальные лица США заговорили о возможной сделке с Ираном уже в ближайшие дни. По словам министра финансов Скотта Бессента, соглашение о прекращении огня будет рассчитано на 30–60 дней.

Ранее Трамп заявил, что предпочёл бы заключить сделку с Ираном, потому что «не хочет убивать людей». Вашингтон, уверяет глава Белого дома, был готов провести масштабную военную операцию, однако отказался от этого сценария после того, как, по его утверждению, иранская сторона выразила готовность к переговорам.