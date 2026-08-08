Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 21:35

Трамп попросил Госдеп отпустить его пораньше из-за необходимости вести войну

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп во время круглого стола в Госдепартаменте с иронией попросил участников завершить встречу раньше, заявив, что ему необходимо «вести войну». При этом американский лидер не уточнил, что именно имел в виду.

«Если бы вы могли поторопиться, я был бы благодарен, потому что нам нужно вести войну. Вот, это мой предлог, чтобы уйти отсюда немного раньше», — сказал Трамп.

В пятницу, 7 августа, официальные лица США заговорили о возможной сделке с Ираном уже в ближайшие дни. По словам министра финансов Скотта Бессента, соглашение о прекращении огня будет рассчитано на 30–60 дней.

США пополнят запас дальнобойных ракет PrSM после боёв с Ираном
США пополнят запас дальнобойных ракет PrSM после боёв с Ираном

Ранее Трамп заявил, что предпочёл бы заключить сделку с Ираном, потому что «не хочет убивать людей». Вашингтон, уверяет глава Белого дома, был готов провести масштабную военную операцию, однако отказался от этого сценария после того, как, по его утверждению, иранская сторона выразила готовность к переговорам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar