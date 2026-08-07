Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 02:34

США пополнят запас дальнобойных ракет PrSM после боёв с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Армия США в декабре получит крупную партию дальнобойных ракет PrSM на фоне сообщений о серьёзном истощении американских арсеналов за время боевых действий против Ирана. Речь идёт о вооружении, которое впервые применили в этом конфликте, следует из изученных РИА «Новости» документов Пентагона.

Согласно графику поставок, в конце года Сухопутным войскам передадут сразу 130 ракет из 518, заказанных ещё в 2024 финансовом году. До этого, в сентябре, американский арсенал должны пополнить ещё 18 единиц.

По данным документов, к началу августа в распоряжении армии США могло оставаться не более 112 PrSM, заказанных в 2021-2023 годах. Прежде СМИ сообщали, что за пять месяцев боевых действий против Ирана Вашингтон практически исчерпал запасы дальнобойных PrSM и ATACMS. Сколько именно боеприпасов было израсходовано, не раскрывается.

Всего американская армия намерена приобрести 3986 ракет PrSM первой модификации. Однако даже при наращивании производства полностью выполнить этот план США смогут лишь в 2030-х годах.

С ракетами нового поколения ситуация ещё сложнее. По состоянию на август PrSM второй модификации у Сухопутных войск США не было вообще. Первые восемь таких ракет должны поступить только в марте 2029 года.

Хегсет призвал Конгресс финансировать армию США вместо ВСУ
Хегсет призвал Конгресс финансировать армию США вместо ВСУ

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп потребовал объяснений из-за сохраняющегося дефицита боеприпасов, хотя был уверен, что проблему уже решили. Глава Пентагона Пит Хегсет предоставил американскому лидеру недостоверные сведения о состоянии арсеналов, а после возникновения вопросов перевёл ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Утечки о вооружении американской армии в прессу сильно обеспокоили главу Белого дома.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar