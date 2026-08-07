США пополнят запас дальнобойных ракет PrSM после боёв с Ираном
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Армия США в декабре получит крупную партию дальнобойных ракет PrSM на фоне сообщений о серьёзном истощении американских арсеналов за время боевых действий против Ирана. Речь идёт о вооружении, которое впервые применили в этом конфликте, следует из изученных РИА «Новости» документов Пентагона.
Согласно графику поставок, в конце года Сухопутным войскам передадут сразу 130 ракет из 518, заказанных ещё в 2024 финансовом году. До этого, в сентябре, американский арсенал должны пополнить ещё 18 единиц.
По данным документов, к началу августа в распоряжении армии США могло оставаться не более 112 PrSM, заказанных в 2021-2023 годах. Прежде СМИ сообщали, что за пять месяцев боевых действий против Ирана Вашингтон практически исчерпал запасы дальнобойных PrSM и ATACMS. Сколько именно боеприпасов было израсходовано, не раскрывается.
Всего американская армия намерена приобрести 3986 ракет PrSM первой модификации. Однако даже при наращивании производства полностью выполнить этот план США смогут лишь в 2030-х годах.
С ракетами нового поколения ситуация ещё сложнее. По состоянию на август PrSM второй модификации у Сухопутных войск США не было вообще. Первые восемь таких ракет должны поступить только в марте 2029 года.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп потребовал объяснений из-за сохраняющегося дефицита боеприпасов, хотя был уверен, что проблему уже решили. Глава Пентагона Пит Хегсет предоставил американскому лидеру недостоверные сведения о состоянии арсеналов, а после возникновения вопросов перевёл ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Утечки о вооружении американской армии в прессу сильно обеспокоили главу Белого дома.
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