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6 августа, 20:50

Трамп воспринял болезненно утечки о нехватке боеприпасов США на фоне конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп остался недоволен публикациями американских СМИ, в которых сообщалось о сокращении запасов боеприпасов страны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации.

По данным собеседников канала, Трамп считает, что подобные утечки создают впечатление слабости Вашингтона в тот момент, когда он публично предупреждает Иран о возможности новых ударов. При этом, как утверждается, глава Белого дома осведомлён о состоянии военных запасов, однако его возмутил сам факт появления этой информации в прессе.

Источники отмечают, что президент воспринял публикации особенно болезненно, поскольку они появились в период, который он считает ключевым в противостоянии с Тегераном.

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По данным американских СМИ, Трамп полагает, будто министр обороны Пит Хегсет не предоставил ему полной информации о расходовании боеприпасов после конфликта с Ираном. Позже американский лидер заявил, что виновных в утечке уже ищут и им может грозить уголовная ответственность. При этом он опроверг сообщения о конфликте с главой Пентагона.

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Юния Ларсон
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