Санкции вернулись бумерангом: Путин указал на проблемы экономики Европы

Экономические трудности европейских стран, которые выступили инициаторами санкций против России, уже стали объективной реальностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

Российский лидер отметил, что государства, вводившие ограничения против Москвы, сами столкнулись с тяжёлыми экономическими последствиями.

«Это не какие-то домыслы, это данные их статистики. Вот я сказал про дефициты бюджетные, сказал про растущий государственный долг, про промышленный спад — это всё факт жизни», — заявил Путин.

По словам президента, проблемы проявляются сразу по нескольким направлениям — от состояния государственных финансов до промышленного производства.

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