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Регион
Опубликовано 11 сентября, 13:00

Санкции вернулись бумерангом: Путин указал на проблемы экономики Европы

Путин: Экономические проблемы в Европе стали фактом жизни

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Экономические трудности европейских стран, которые выступили инициаторами санкций против России, уже стали объективной реальностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

Российский лидер отметил, что государства, вводившие ограничения против Москвы, сами столкнулись с тяжёлыми экономическими последствиями.

«Это не какие-то домыслы, это данные их статистики. Вот я сказал про дефициты бюджетные, сказал про растущий государственный долг, про промышленный спад — это всё факт жизни», — заявил Путин.

По словам президента, проблемы проявляются сразу по нескольким направлениям — от состояния государственных финансов до промышленного производства.

Ранее Life.ru рассказывал, что канцлер Германии Фридрих Мерц признал масштабное сокращение рабочих мест в промышленности страны. Только за первое полугодие 2026 года в ФРГ обанкротились 33 крупные компании с оборотом не менее €50 млн.

Больше новостей о глобальных рынках и экономической ситуации в разных странах — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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