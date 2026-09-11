Санкции вернулись бумерангом: Путин указал на проблемы экономики Европы
Путин: Экономические проблемы в Европе стали фактом жизни
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Экономические трудности европейских стран, которые выступили инициаторами санкций против России, уже стали объективной реальностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
Российский лидер отметил, что государства, вводившие ограничения против Москвы, сами столкнулись с тяжёлыми экономическими последствиями.
«Это не какие-то домыслы, это данные их статистики. Вот я сказал про дефициты бюджетные, сказал про растущий государственный долг, про промышленный спад — это всё факт жизни», — заявил Путин.
По словам президента, проблемы проявляются сразу по нескольким направлениям — от состояния государственных финансов до промышленного производства.
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