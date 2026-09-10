Нефть Brent подорожала выше $105 за баррель впервые с мая

Стоимость нефти Brent 10 сентября превысила $105 за баррель на фоне усиления опасений за поставки сырья с Ближнего Востока. В ходе торгов международный эталон поднимался примерно до $105,26 за баррель, прибавляя около 4%. Таких значений рынок не видел с мая 2026 года.

Одним из факторов давления на рынок стало новое резкое сокращение нефтедобычи в Саудовской Аравии. Согласно сентябрьскому отчёту ОПЕК, королевство сообщило организации, что в августе добывало около 6,24 млн баррелей в сутки — примерно на 1,9 млн меньше, чем месяцем ранее.

Снижение связано прежде всего с проблемами экспорта. На фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана Эр-Рияд пытался перенаправлять больше нефти к портам Красного моря, чтобы меньше зависеть от ограниченного движения через Ормузский пролив. Однако угрозы судоходству со стороны хуситов осложнили и этот маршрут. В августе экспорт саудовской нефти сократился примерно до 3,1 млн баррелей в сутки — минимального уровня как минимум с 2013 года.

Напряжение на рынке усилилось и 10 сентября. Хуситы взяли под контроль йеменский порт Моха, а сообщения о новых атаках на танкеры усилили опасения за перевозки через Красное море и Персидский залив. Иран также заявил об ударах по десяти судам после атак США на иранские нефтяные танкеры.

В результате дорожает не только Brent. Американская WTI в ходе торгов превысила $100 за баррель впервые с мая. За последние восемь торговых сессий её стоимость выросла примерно на 20%.

Ранее Life.ru сообщал, что в июле Brent уже поднималась выше $100 за баррель на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и угроз нефтяным маршрутам. Тогда котировки также росли из-за опасений физических перебоев с поставками.