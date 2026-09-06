Россия и страны ОПЕК+ сделали паузу: Что будет с добычей нефти дальше

Семь ведущих стран ОПЕК+ решили сохранить объёмы добычи нефти в октябре на уровне сентября. Об этом говорится в заявлении организации.

В группу входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. Страны продолжают придерживаться добровольных ограничений по добыче и договорились не менять действующие параметры.

Согласно утверждённым квотам, добыча России в октябре составит 9,949 млн баррелей в сутки. Для Саудовской Аравии показатель установлен на уровне 10,478 млн баррелей в сутки, для Ирака — 4,431 млн баррелей.

Участники соглашения продолжат регулярно анализировать ситуацию на мировом нефтяном рынке. Следующая встреча «семёрки» ОПЕК+ запланирована на 4 октября.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия и Мьянма обсуждали расширение энергетического сотрудничества, включая строительство нефтеперерабатывающего завода и электростанции на юге республики. На встрече лидеров двух стран президент РФ Владимир Путин отмечал перспективы совместных проектов в сфере энергетики, а также возможные поставки российских энергоресурсов в Мьянму.