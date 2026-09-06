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Регион
Опубликовано 6 сентября, 12:31

Россия и страны ОПЕК+ сделали паузу: Что будет с добычей нефти дальше

ОПЕК+ сохранила план по добыче нефти на октябрь без изменений

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Семь ведущих стран ОПЕК+ решили сохранить объёмы добычи нефти в октябре на уровне сентября. Об этом говорится в заявлении организации.

В группу входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. Страны продолжают придерживаться добровольных ограничений по добыче и договорились не менять действующие параметры.

Согласно утверждённым квотам, добыча России в октябре составит 9,949 млн баррелей в сутки. Для Саудовской Аравии показатель установлен на уровне 10,478 млн баррелей в сутки, для Ирака — 4,431 млн баррелей.

Участники соглашения продолжат регулярно анализировать ситуацию на мировом нефтяном рынке. Следующая встреча «семёрки» ОПЕК+ запланирована на 4 октября.

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Юрий Лысенко
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